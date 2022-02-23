Курган, 23 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 23 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 132 человека, выписались по выздоровлению 2282. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 1249 заражённых коронавирусом курганцев, на семь человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 23 февраля выявлено 81 143 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 61 349 человек, скончались 1146 пациентов (на восемь человек больше, чем днём ранее).