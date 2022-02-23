Саранск, 23 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 572 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 46 488 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 56 941 случай заражения коронавирусом, из них 475 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1248 человека, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также пять человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 163 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день план по вакцинации от COVID-19 в Мордовии выполнен почти на 90%. Вакцинацией охвачено 72% взрослого населения республики, отмечал глава республики Артем Здунов.

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