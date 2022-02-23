Симферополь, 23 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Террористический акт, который готовили сторонники украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одном из православных храмов в Республике Крым, предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом 23 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ukr-online.com Задержание

«В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудниками ФСБ в гараже у одного из задержанных были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства.

Кроме того, отмечается, что также были обнаружены инструкция по изготовлению взрывного устройства и переписка членов указанной радикальной украинской националистической организации с планами подготовки этого теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганске, в районе троллейбусного депо утром 23 февраля произошёл очередной террористический акт — прогремел взрыв.