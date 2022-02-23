Салехард, 23 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 23 февраля за сутки госпитализировано 46 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 662 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 2357 ямальцев. Заразились коронавирусом 1040 человек — на 387 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 45 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 23 февраля зарегистрировано 118 258 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 88 581 человека, 1004 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).