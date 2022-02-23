Барнаул, 23 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого в России сегодня, 23 февраля, Дня защитника Отечества, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили всех, кто отмечает этот праздник.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Правительство Алтайского края

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В их обращении, в частности, сказано:

«В этот день мы отдаем дань уважения многим поколениям защитников Отечества и всем, кто сейчас находится на постоянном боевом дежурстве. Особые слова благодарности — ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим нам жизнь под мирным небом. Это героическое поколение научило своих потомков преодолевать любые испытания, никогда не сдаваться и побеждать!

Лучшие ратные традиции сохраняют в Российской армии, на флоте и сегодня. Военнослужащие добросовестно выполняют воинский долг, надежно обеспечивают безопасность и целостность государства.

Мы гордимся тем, что и уроженцы Алтайского края достойно несут службу! В различных частях страны проходят армейскую школу наши призывники. Она помогает им закалить характер, стать более ответственными, научиться добиваться многих жизненных целей. Желаем всем защитникам Отечества сил, успехов, поддержки родных и близких, крепкого здоровья!».

Как сообщало ИА REGNUM, День защитника Отечества отмечается сегодня, 23 февраля, в России. Праздник появился в 1918 году. Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году. Редакция ведет трансляцию.

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