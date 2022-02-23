Калуга, 23 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 100 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 411 человек. Днём ранее, 22 февраля, в регионе было зарегистрировано 673 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 92 680 человек, 70 731 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 350 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.