Казань, 23 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 2729 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердился 2951 тест. Госпитализировали за прошедший день 370 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 349 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

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По состоянию на 23 февраля всего зарегистрировано 103 424 случая заражения коронавирусом, выздоровел 69 681 пациент, скончались 1703 человека. За сутки больничный закрыли 4222 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли 238 652 человека.

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