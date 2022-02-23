Пенза, 23 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 1763 случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 375 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализировали 256 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 23 февраля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 145 093 случая. Выздоровели 101 257 пациентов, скончался 5151 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 31 марта включительно продлили действие режима повышенной готовности. При этом ряд ковид-ограничений сняты.

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