Иркутск, 23 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 23 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7952 человек, причём 17 (+1) из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 232 855 (+2280 за сутки). Госпитализирован 3751 (-237 за сутки). В то же время излечился 176 821 пациент (+4328 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 629 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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