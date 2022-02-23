Стокгольм, 23 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В работе онлайн-сервисов шведского производителя оборудования для видеонаблюдения Axis возникли сбои в результате кибератаки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

CafeCredit.com Хакер

В компании впервые сообщили об инциденте в сфере информационной безопасности 21 февраля. Сбои в работе внешних служб компании сохранялись 22 февраля.

Представитель Axis Крис Шанеларис рассказала, что для ограничения ущерба компания была вынуждена остановить работу общедоступных интернет-сервисов.

Шанеларис добавила, что компания начала расследование инцидента. В Axis не обнаружили признаков того, что кибератака могла затронуть личные данные клиентов компании.

Устройства видеофиксации Axis используются в полицейских управлениях нескольких стран, включая Германию, Австралию и США. Производитель заявил, что эти камеры не были затронуты инцидентом.