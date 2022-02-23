Калуга, 23 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Калужской области в целях воспитания патриотизма и гордости, формирования у обучающихся представлений об общности исторических судеб народов России и Новороссии обратилось с письмом к общеобразовательным учреждениям региона с просьбой провести 24−25 февраля в школах единый урок, посвященный признанию ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ведомство.

Флаги ДНР и ЛНР

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Единый урок предлагается провести в формате классного часа, беседы или лекции. В качестве материала для подготовки педагогов к проведению единого урока рекомендуется использовать обращение президента Российской Федерации, полный текст которою размешен на сайте Кремля, сообщается в документе калужского министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России фактически целиком подготовил обращение по поводу признания республик Донбасса. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.