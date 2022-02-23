Барнаул, 23 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. По случаю Дня защитника Отечества, отмечаемого в России сегодня, 23 февраля, на Мемориале Славы в Барнауле побывала представительная делегация. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Алтайского реготделения «Единой России», председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, секретарь Барнаульского местного отделения партии, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, начальник управления ФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников, начальник ГУ МВД по краю Андрей Подолян, начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров, начальник УМВД России по г. Барнаулу Александр Майдоров вместе с представителями патриотических, молодежных и общественных организаций возложили цветы к Мемориалу Славы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежие цветы у памятника защитника Отечества

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

Также цветы возложили у пантеона с фамилиями бойцов, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. По традиции 23 февраля чествуют всех российских воинов, защищавших интересы страны, а также тех, кто сегодня находится на боевом посту.

В честь героев почетный караул дал оружейный залп.

Напомним, День защитника Отечества в России стал официальным праздничным выходным в 2002 году. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, посвящённую празднику. Ранее с праздником жителей Барнаула поздравил глава города Вячеслав Франк.

Читайте также: В России отмечают День защитника Отечества — все новости