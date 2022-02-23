Горно-Алтайск, 23 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Республике Алтай сегодня проживет 14 участников Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохорордин, поздравив их с Днём защитника Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Altai-republic.ru Наши уважаемые ветераны, Горно-Алтайск

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«Наш святой долг — чтить тех, кто пережил эту войну и сегодня живёт среди нас, заботиться о них. Мы храним память о героизме погибших солдат, чье мужество, честь и достоинство навсегда останутся для потомков примером для подражания», — отметил он.

По его словам, 23 февраля является праздником мужчин, которые живут и работают на благо Отечества, кто обеспечивает безопасность своих сограждан.