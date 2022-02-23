Горно-Алтайск, 23 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Глава Барнаула Вячеслав Франк по случаю отмечаемого в Росси 23 февраля Дня защитника Отечества, поздравил горожан с праздником. В его поздравлении, в частности, сказано:

Barnaul.org Вячеслав Франк

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

«Это праздник символизирует доблесть, мужество, честь, стойкость и патриотизм российского народа. 23 февраля мы поздравляем всех, кто преданно служил и служит Родине, кто готов защитить свой дом, семью от всех жизненных трудностей.

В Барнауле бережно хранят память о воинах, отдавших жизнь за мир и свободу нашего народа. Примеры самоотверженных и героических подвигов ветеранов Великой отечественной войны, участников локальных конфликтов играют особую роль в духовно-нравственном воспитании нашей молодежи. В городе работают кадетский корпус, военно-патриотические объединения, поисковые отряды, школьные музеи. Все больше молодых людей решают связать свою судьбу со службой в Вооруженных Силах.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть всегда будет мирным небо над нашей страной!».

Напомним, День защитника Отечества в России стал официальным праздничным выходным в 2002 году. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, посвящённую празднику.

Читайте также: В России отмечают День защитника Отечества — все новости