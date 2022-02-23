Киев, , 11:58 — REGNUM Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

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«Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет — как офицеры, так и рядовые, сержантский состав… Максимальный срок службы — 1 год», — сообщает пресс-служба генштаба вооруженных сил Украины.

22 февраля президент страны Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый для страны период.