Чита, , 11:56 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника Отечества поздравил жителей региона в праздником. В его обращении, в частности, сказано:

Александр Осипов 75.ru

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«Защита Отечества — самый важный и почетный долг каждого жителя нашей страны. Во все времена те, кто отдают свою жизнь за Родину, те, кто готов защищать свой народ, являются самыми уважаемыми в обществе. В это непростое время желаю всем нам быть сильными духом, подготовленными и способными к выполнению любых задач по защите нашей страны. От всей души желаю крепкого здоровья, хорошего бодрого настроения, заботы, уважения, любви окружающих, родных и близких. С праздником!».

Как сообщало ИА REGNUM, День защитника Отечества отмечается сегодня, 23 февраля, в России. Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году. Редакция ИА ведёт трансляцию, посвящённую празднику.

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