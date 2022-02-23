Чита, 23 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Флешмоб в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик прошел 23 февраля в парке Дома офицеров в Чите. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Andrew Butko Жители Донбасса

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Сотрудники молодежного центра «Искра», дворца молодежи «Мегаполис», волонтеры, юнармейцы и неравнодушные забайкальцы развернули флаг Российской Федерации в знак того, что жители Забайкалья и всей России не остаются в стороне и готовы поддержать народ дружеских республик. В это время коллектив Дома офицеров Забайкальского края выступал со своей музыкальной композицией.

Флешмоб проходил под хештегами #мывместе и #своихнебросаем.

«Сейчас нужна поддержка в любой форме. Флешмоб — это поддержка духа наших сограждан, наших товарищей. Призываю всех неравнодушных забайкальцев вступать в ряды добровольцев и делать добрые дела», — сказал начальник регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в Забайкальском крае Максим Первухин.

Напомним, после решения России о признании независимости ДНР и ЛНР ситуация заметно успокоилась, жители Донецка, Луганска и других городов впервые за долгое время провели ночь в тишине. В соответствии с соглашениями между Россией и ЛНР и ДНР, помощь в обеспечении мира на их территории начали оказывать Вооруженные силы РФ. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, посвящённую ситуации в Донбассе.

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