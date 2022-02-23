Киев, 23 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам покинуть территорию России из-за якобы усилившейся «российской агрессии». Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба украинского МИД.

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«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в случае, если граждане Украины не будут следовать этим рекомендациям, это якобы «значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан» в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ранее использованное президентом США Джо Байденом слово «вторжение» является неподходящим для описания того, что в настоящее время происходит на Украине.