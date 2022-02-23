Липецк, 23 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Лётчиков Липецкого авиацентра с Днём защитника Отечества поздравили казаки Центрального войска, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

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В канун 23 февраля казаки Отдельского общества Липецкой области Центрального войска посетили военный аэродром Липецк-2. Казаки приняли участие в торжественном построении авиационного полка, поздравили лётчиков, инженеров и солдат с праздником, исполнив традиционные казачьи песни.

Командир части, полковник Сергей Аксёнов получил от казаков традиционный подарок — шашку.