Томск, , 11:08 — REGNUM В Томской области по данным на начало 2021 года насчитывалось 502 тыс. мужчин, что на 4,1 тыс. человек меньше, чем в начале 2017 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, где составили портрет среднестатистического томича к 23 февраля.

Томск Adam63

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Доля мужчин в общей численности населения области составляет 46,9%. Из них почти две трети — 64,3% находятся в трудоспособном возрасте. Возраст ста жителей области превысил сто лет.

При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2020 году снизилась — 66 лет против 67,7 года в 2019 году. Женщины живут в среднем более чем на десять лет дольше — 76,4 года в 2020 году.

«Средний возраст мужчин в 2020 г. составил 36,6 лет, городских жителей — 36,1 года, жителей села — 37,8 года. За 5 лет средний возраст мужчин увеличился почти на год, в 2016 г. он составлял 35,7 лет», — добавили в службе статистики.