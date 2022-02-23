Челябинск, , 11:07 — REGNUM На Урале 23 февраля проводится показ фильмов, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Молодёжная казачья организация Оренбургского войскового казачьего общества.

Свежие цветы у памятника защитника Отечества

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

«Этому великому празднику посвящено много кинокартин. Поэтому мы сделали свою подборку тематических фильмов». — отмечают в организации.

На суд зрителей представлены фильмы «Женский батальон» и «Сталинград». Просмотр проводится в режиме онлайн. Также общем чате есть возможность обсудить эти картины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в России отмечается День Защитника Отечества. Ранее он именовался Днём Советской Армии и Военно-морского флота.