Москва, 23 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Россия продолжит развивать свои Вооружённые Силы с помощью передовых технологий. Об этом 23 февраля заявил президент России Владимир Путин во время поздравления граждан с Днём защитника Отечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооружённых Сил», — заявил Путин.

«При этом мы понимаем, что самой передовой техникой управляют люди. Здесь крайне важны современные знания и отличная подготовка», — указал он.