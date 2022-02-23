Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ростовской области донские казаки подключились к поиску пожилой пары, прибывшей из Стаханова (Луганская Народная Республика). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

«В настоящее время все дружинники, а также казаки-поисковики ориентированы на розыск пожилой пары, прибывшей из Стаханова и потерявшей связь с близкими родственниками», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области более 200 казаков-дружинников обеспечивают безопасность мирных жителей ЛНР и ДНР в 105 пунктах временного их размещения. Кроме того, казаки помогают в отправке эвакуированных граждан в другие регионы России, оказывают содействие полиции на пропускных пунктах, несколько человек задействованы в несении нарядов с пограничной службой.