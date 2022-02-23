Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ростовской области представители казачества работают на пропускных пунктах и несут службу по охране общественного в ПВР, где разместились беженцы из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донской казак на инструктаже

В настоящее время более 200 казаков-дружинников обеспечивают безопасность мирных жителей ЛНР и ДНР в 105 пунктах временного их размещения. Кроме того, казаки помогают в отправке эвакуированных граждан в другие регионы России, оказывают содействие полиции на пропускных пунктах, несколько человек задействованы в несении нарядов с пограничной службой.

«Они тесно взаимодействуют главами муниципальных образований, оказывают гражданам посильную помощь. В случае необходимости численность казаков-дружинников будет увеличена», — уточнил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.