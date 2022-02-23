История вопроса

Ежегодный праздник, который отмечается 23 февраля во многих странах СНГ. Первоначально этот праздник назывался «День Красной Армии», позже был переименован в «День Советской армии». В России и других постсоветстких странах значение праздника с годами несколько изменилось. Теперь с 23 февраля поздравляют не только людей, имеющих отношение к армии, флоту, авиации, но и просто мужчин.



В этот день принято поздравлять представителей сильного пола и дарить подарки. Самыми типичными из них являются носки, носовые платки и пена для бритья.

