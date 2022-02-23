Красноярцы почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания
Красноярск, 23 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания 23 февраля в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Свежие цветы у памятника защитника Отечества
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Торжественная церемония, посвящённая Дню защитника Отечества, состоялась на Мемориале Победы в Красноярске. Первые лица региона и города, ветераны боевых действий, представители патриотических и молодёжных организаций также возложили цветы к Вечному огню.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края поздравили с Днём защитника Отечества.
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