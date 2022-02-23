Саратов, 23 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Саратовской области заработала единая горячая линия для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших место жительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Консультирование беженцев по номеру 8−800−250−10−64 осуществляется по вопросам оказания единовременной материальной помощи, трудоустройства и иных мер поддержки, а также их жизнеустройства на территории Саратовской области. Отмечается, что все звонки на горячую линию бесплатные.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 21 февраля встретили первых беженцев, вынужденно покинувших территорию Донбасса.

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