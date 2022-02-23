Улан-Удэ, 23 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сотрудники Бурятстата представили «мужскую» статистику в честь Дня защитника Отечества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, на начало 2021 года в республике проживало 470,4 тыс. мужчин, что составляет 47,7% от общей численности населения.

Free-Photos Шахта

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

Общий показатель занятость мужчин выше, чем у женщин — 56,9% против 48,5%. При этом самый сильный разрыв наблюдается среди молодых людей в возрасте 20−24 лет, когда работу имеют 59,4% мужчин и 33,8% женщин. При этом уровень безработицы среди жителей республики мужского пола также выше.

«В 3 квартале 2021 года показатель составлял 11,1% (среди мужчин) и 6,6% (среди женщин) соответственно. Численность безработных мужчин достигла 25,0 тысяч человек или 64,4% от всех безработных. Средний возраст безработного мужчины — 34,9 года», — отметили в службе статистики.

Традиционно «мужскими» в республике остаются профессии в таких сферах, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добывающая отрасль, строительство и так далее.