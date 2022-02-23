Челябинск, 23 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 5086 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 218 939 пациентов. А подтверждено с начала пандемии 268 607 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 41 488 человек. Их количество снова снизилось. Скончались от ковида ещё 22 пациента.