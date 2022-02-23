Кызыл, , 09:39 — REGNUM В Туве по данным на начало 2021 года проживало 158,3 тыс. мужчин, что составляет 47,9% от всего населения республики. Из них в трудоспособном возрасте находится 57,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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Средний возраст местных жителей мужского пола составил 28,1 года, что почти на 10 лет меньше, чем в целом по стране. Причём, в отличие от соседних регионов, в сёлах мужчины в среднем моложе, чем в городах — 26,8 года против 29,3. В республике также проживает 100 граждан старше 100 лет.

«В 2020 году больше половины мужчин Республики Тыва (59,5 процента) вступили в брачный союз в возрасте 25−34 лет. Число мужчин, зарегистрировавших отношения в возрасте 60 лет и старше, составило 20, из них 3 — ранее никогда не состояли в браке», — добавили в службе статистики.