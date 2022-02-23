Саратов, 23 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Saratov.gov.ru Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

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"Мужество, героизм, большая самоотдача по праву считаются исключительными чертами наших воинов. Поэтому для всех нас 23 февраля — дата, олицетворяющая силу духа, верность присяге защитников Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто служил, кто сейчас в рядах Вооруженных Сил. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим мирную жизнь и будущее нашей Родины», — подчеркнул он.

Со словами искренней благодарности губернатор обратился к воинам-интернационалистам и участникам локальных операций. Именно они твердо стояли на защите национальных интересов, обеспечивая безопасность, целостность и суверенитет страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23,8% сотрудников компаний в РФ в 2022 году не будут отмечать 23 февраля и 8 марта. Справлять «гендерные праздники» собираются 67,5% офисных сотрудников. 63,5% опрошенных получат подарки в честь 23 февраля и 8 марта.

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