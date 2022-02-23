Омск, , 09:26 — REGNUM «Парту Героя» установят в омской школе № 77 в честь участника Великой Отечественной войны Леонида Семёновича Вдовина. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 февраля в правительстве Омской области.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой. 1934

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Леонид Семёнович преподавал географию в этой школе с начала её открытия. Мероприятие реализуется в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

Парта будет установлена в школьном историческом музее, одна из главных экспозиций которого посвящена Леониду Вдовину. Он ушёл добровольцем на фронт и воевал до апреля 1944 года. Был трижды тяжело ранен, получил множественные осколочные ранения, лишился рук во время танкового сражения.

Несмотря на полученные травмы, вёл активный образ жизни. Разработал протезы, самостоятельно водил машину, ходил на охоту. Став учителем, всё свободное время посвящал детям, вёл географический кружок, организовывал экскурсии и походы.

Напомним, в образовательных учреждениях Омской области с 2019 года устанавливают парты с биографической информацией о героях и их подвигах.

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