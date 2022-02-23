Улан-Удэ, , 09:22 — REGNUM В честь празднования Дня защитника Отечества в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу Победы. В акции приняли участие руководство Бурятии, а также командование 36 армией и общественники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мемориал Победы в Улан-Удэ Правительство Бурятии

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По словам главы республики Алексея Цыденова, праздник приобретает новое пронзительное звучание с учётом того, что происходит сегодня. Он поздравил всех военнослужащих, пожелав им возвращаться с войн домой, где их ждут и ими гордятся.

«Наша армия лучшая в мире, и это дает нам уверенность… Защита Отечества — это то, что должно быть всегда и везде, в поступках, мыслях, в душе. И пусть мир будет в нашей жизни», — заключил руководитель региона.