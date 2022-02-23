Кемерово, 23 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области 620 тыс. мужчин заняты в экономике — 52% от общего числа работающих. Об этом сообщил Кемеровостат.

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По данным регионального органа статистики, каждый пятый кузбассовец занят на предприятиях, добывающих природные ископаемые, 16% — на транспорте, 13% — в обрабатывающих производствах и 8% — в строительстве.

При этом должность руководителя занимают более 5% работающих мужчин, 10% — специалисты высшего уровня квалификации, 9% — специалисты среднего уровня квалификации, 58% — квалифицированные рабочие и операторы производственных установок и машин. Каждый третий кузбассовец с высшим образованием, 49% — со среднее им профессиональным.

Отмечается, что более 160 тыс. мужчин Кузбасса работают во вредных и опасных условиях труда, 43% из них — на угледобывающих предприятиях.