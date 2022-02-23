Пекин, 23 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Рассматривающие Россию в качестве своего главного врага Соединённые Штаты не спешат развязать войну с Москвой, так как они бессильны против российского ракетного оружия. Такое мнение 23 февраля высказывает китайский портал Baijiahao со ссылкой на мнение экспертов.

(сс) Allocer ЗРК «Тор»

Как пишет автор публикации, перевод статьи которого представлен порталом «ИноСМИ», постоянно анализирующие состояние американских армии и вооружений аналитические центры США заявили, что Россия способна уничтожить Вооруженные силы (ВС) Соединённых Штатов без применения ядерных ракет.

В качестве примера автор приводит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор», которые являются грозной силой и без ядерных боеголовок, так как могут использоваться не только для противовоздушной обороны и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет.

Также уточняется, что за один залп «Тор» может уничтожить сразу четыре истребителя противника, а его оснащённость современными радиолокационными станциями и электронным оборудованием позволяет легко найти цель.

В то же время указывается, что компактная конструкция этой машины обеспечивает ей высокую проходимость, и она способна производить запуски ракет в любых условиях, что не влияет на маневренность и точность ракет.

При этом отмечается, что также российский ЗРК имеет систему вертикального пуска ракет и это позволяет ему наносить удары в радиусе 360 градусов, исключая так называемые мертвые углы.

Помимо того, добавляется, что скорость стрельбы «Тора» сравнима, по мнению китайских экспертов, со вспыльчивостью «воинственного» русского народа.

«Таким образом, несмотря на санкции и неприятности, создаваемые Соединенными Штатами в отношении России на протяжении многих лет еще со времен Советского Союза, Америка никогда не переходит черту и не доводит ситуацию до военного конфликта. Причина ясна — высокая боевая мощь России и вспыльчивость русских», — также отмечается в публикации.