Абакан, 23 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Участник Великой Отечественной войны, житель Хакасии Анатолий Марьясов 23 февраля отмечает 95-летний юбилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве труда и социальной защиты.

R-19.ru Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Марьясов

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Анатолий Марьясов родился 23 февраля 1927 года в деревне Марьясово Балахтинского района Красноярского края. На фронт ушёл в декабре 1944 года, участвовал в боевых действиях в составе 1-го Дальневосточного фронта. Демобилизован в 1950 году.

Награждён юбилейными медалями, «За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2-й степени. Является ветераном труда.

Добавим, с юбилеем ветерана поздравил министр труда и соцзащиты Хакасии Владимир Чебодаев.