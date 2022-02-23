Красноярск, 23 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания региона Алексей Додатко поздравили жителей края с Днём защитника Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане с флагом Российской Федерации в День защитника Отечества

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«Этот всенародный праздник — символ ратной доблести, мужества и патриотизма. Он олицетворяет неразрывную связь времён, преемственность традиций и поколений», — говорится в поздравлении.

Первые лица края подчеркнули, что в рядах вооружённых сил страны достойное место занимают сибиряки-красноярцы, с честью выполняют свой воинский долг.

Усс и Додатко пожелали защитникам Отечества успехов на службе, крепкого здоровья и бодрости духа.

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