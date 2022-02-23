Киев, 23 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Денис Шмыгаль — премьер-министр Украины — назвал невозможным выполнение требования президента России Владимира Путина о признании Крыма частью российской территории.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

"Для независимой … Украины и для меня как премьер-министра государства это невозможно», — заявил он в эфире телеканала ICTV.

21 февраля Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

Ранее, отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать для нормализации отношений Москвы и Киева, он заявил, что нужно признать Крым российским. Также он отмечал, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии ее отказа вступать в НАТО.