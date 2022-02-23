Киев, 23 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом украинский глава написал 22 февраля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Он выразил благодарность своему турецкому коллеге за поддержку Киева, а также за содействие идее провести саммит Украины, Турции, Германии и стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (России, Китая, США, Франции, Великобритании).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение признать суверенитет ДНР и ЛНР неприемлемо.