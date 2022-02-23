Абакан, 23 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Правительство и Верховный совет Хакасии поздравили жителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 февраля в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 23 февраля

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Власти Хакасии подчеркнули, что этот праздник посвящён защитникам Отечества, оберегающим мир и покой родной земли, своих близких: «Этот день олицетворяет величие истории Российского государства, отвагу, патриотизм, верность и преданность Родине».

Жителям республики пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и жизни под мирным небом.

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