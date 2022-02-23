Новосибирск, 23 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Новосибирске по подозрению в покушении на изнасилование несовершеннолетней девочки задержали 54-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

LMAP Жертва изнасилования

В ведомстве уточнили, что накануне, 22 февраля, подозреваемый возле школы №16 в Октябрьском районе города попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Угрожая ножом, он стал снимать с неё одежду, но в этот момент появилась знакомая школьницы. Злоумышленник сбежал.

В настоящее время он находится под стражей, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.