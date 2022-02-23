Ульяновск, 23 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области план по вакцинации от ковида выполнен на 86%, коллективный иммунитет составляет 66,4%. Такие данные приводит пресс-служба ульяновского губернатора и оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По данным властей на 22 февраля, в Ульяновской области вакцинацией от COVID-19 охвачено свыше 686 тыс. человек, или 86,4% от подлежащих вакцинации. В том числе прививку сделали более 630 детей. Ревакцинировано почти 115 тыс. человек.

По последней информации федерального оперативного штаба (на 18 февраля), уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области оценивался в 66,4%. Завершили вакцинацию на тот момент 665 722 жителей региона.

В настоящее время в наличии остаётся более 200 тыс. вакцины (первый компонент).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 157 765 случаев SARS-CoV-2, выздоровели 143 509 человек, жертвой ковида стал 4241 пациент.