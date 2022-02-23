Кемерово, , 08:08 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества. Он подчеркнул, что «в этот день мы отдаём и дань памяти бойцам, ценой своих жизней отстоявшим независимость нашей родной земли в жестоких сражениях Великой Отечественной и проявившим героизм в других войнах».

Cергей Цивилёв Ako.ru

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«23 февраля мы чествуем защитников Отечества. Ровно 100 лет назад эта дата стала официальным государственным праздником. Зародившись как День Красной армии, сегодня он охватывает всех представителей Вооруженных Сил, а также патриотов России, для которых дело чести — в любую минуту встать на защиту интересов своей страны, — говорится в поздравлении. — Вся история российской армии — это летопись подвигов, славы, самоотверженного служения своей Отчизне. Представители нынешнего поколения военнослужащих чтут и достойно продолжают боевые традиции, заложенные предшественниками. Наши солдаты и офицеры повышают боеспособность российской армии и военно-морского флота, уверенно и твёрдо стоят на страже суверенитета и безопасности нашего государства».

Он пожелал, прежде всего, мирного неба над головой.