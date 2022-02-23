Ульяновск, 23 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области основные мероприятия в честь 23 февраля пройдут в учреждениях культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Максим Цуканов ИА REGNUM Мужество

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В День защитника Отечества в Доме-музее В.И. Ленина пройдут мастер-класс по изготовлению сувенирной открытки для мужчин и тематические экскурсии, а в квартире-музее семьи Ульяновых будет представлена выставка «Морским судам быть!»

В ряде кинотеатров пройдут тематические показы и концерты, а молодёжный центр современного искусства приглашает на лекцию об искусстве граффити.

В течение недели в областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова будут идти часы памяти и беседы о служении Отечеству, а в областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова можно будет посмотреть экспозицию «Война. Победа. Память».

Также в Ульяновске откроется в онлайн-формате городской фестиваль-конкурс солдатской и патриотической песни сердца.

Кроме того, в рамках праздника состоятся квесты, фотовыставки, тематические лекции, викторины, классные часы, онлайн-концерты, пройдут встречи с детьми войны, уроки мужества и другие мероприятия.

Отметим, что мероприятия в честь Дня защитника Отечества стартовали в Ульяновской области 22 февраля и пройдут в течение недели. Основными площадками торжеств станут республиканские учреждения культуры и искусства.