Иркутск, 23 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по случаю Дня защитника Отечества, отмечаемого сегодня, 23 февраля, обратился к жителям региона с поздравлением.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества — все новости»

В нем, в частности, говорится:

«Сегодня — День защитника Отечества. Праздник тех, кто стоит на страже интересов страны. Людей, которые верой и правдой служат на благо государства. И ребят, которым только предстоит стать его защитой и опорой.

В нашей истории было много непростых этапов. И благодаря силе, храбрости и доблести людей — страна выстояла. Отдельные слова благодарности — ветеранам боевых действий. Всё, что вы сделали — подвиг, ни больше и не меньше. И даже сейчас вы — в строю, занимаетесь с молодежью, помогаете подрастающему поколению сделать правильный выбор в жизни. Спасибо вам!».

Напомним, День защитника Отечества отмечается сегодня, 23 февраля, в России. Праздник появился в 1918 году. Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году. Редакция ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию об этом событии.

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