Кемерово, 23 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области участники «Снежного Десанта» провели флешмоб в поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) — сотни студентов отправились в муниципалитеты, а на площади Советов Кемерова развернули Государственный флаг Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области Флешмоб в Кемерове

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"21 февраля 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики — о дружбе и взаимопомощи, — напомнил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сегодня на главной площади столицы Кузбасса развернули Государственный флаг Российской Федерации, который стал символом того, что Россия своих в беде не бросает».

«Снежный Десант» побывает в Мысках, Прокопьевском, Яйском, Гурьевском, Яшкинском, Топкинском, Беловском и Мариинском муниципальных округах. Студенты проведут профориентационные занятия для школьников, концертные программы и окажут шефскую помощь кузбассовцам.