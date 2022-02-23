Чебоксары, , 07:31 — REGNUM В Чувашии введён режим повышенной готовности в связи с беженцами из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал 22 февраля глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения. Он введёт «в связи с организацией мероприятий по приёму, размещению граждан», эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, а также «необходимостью обеспечения их жизнедеятельности».

Органам власти поручено организовать работу по подготовке сил и средств для ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации, провести необходимые мероприятия «по приёму, размещению и всестороннему обеспечению граждан». На минтруд возложена обязанности по организации временного социально-бытового обустройства эвакуированных.

Координировать данную работу будет комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам Донбасса будут помогать почти 900 добровольцев. Республика готовится принять почти 300 беженцев, которых планируется разместить в санаториях «Лесная сказка» и «Надежда».

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