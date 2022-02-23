Кемерово, 23 февраля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил региональному правительству направить гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

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"Кузбасс готов оказать помощь и поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые оказались в сложных условиях, — отметил глава региона. — Нужно сделать всё, что от нас зависит, чтобы люди были обеспечены всем необходимым».

В Кузбассе начался сбор необходимых вещей для отправки в пункты временного размещения жителям Донбасса.

Напомним, что ранее Цивилёв заявил о готовности Кемеровской области принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.