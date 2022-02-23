Киев, 23 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Курс на декоммунизацию, взятый властями Украины, может привести к захвату части территорий страны Польшей, Венгрией и Румынией. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 23 февраля в своём телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

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По мнению Кивы, курс, взятый на декоммунизацию, может привести к окончательному распаду страны.

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — отметил Кива.

Как пояснил депутат, у многих жителей Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Львовской областей уже есть двойное гражданство. Это означает, что люди, оценив провальную политику президента Владимира Зеленского, который довёл страну, по словам Кивы, до «гибели и краха», уже подготовились и ждут «аннексии» соседними странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Рады Илья Кива предрёк президенту Украины Зеленскому скорый крах.