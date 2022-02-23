Киев, 23 февраля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Сценарий вынужденного уничтожения данных на серверах и переноса секретных данных из Киева подготовили власти Украины на случай захвата столицы страны российскими войсками. Об этом сообщил 22 февраля заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Виктор Жора в интервью газете Politico.

Сервер

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Как пояснил Жора, власти Украины не хотят, чтобы в руки противника попала секретная документация и информация о населении страны. По словам зампреда Госспецсвязи, в случае, если российские войска, гипотетически, возьмут контроль над столицей Украины, то существуют различные сценарии касательно секретной информации на серверах.

Жора уточнил, что никакой секретной информации на компьютерах госслужащих нет, вся она хранится в центральных системах в Киеве. В случае, если российским специалистам удастся получить доступ к правительственным паролям, то украинские специалисты перекроют доступ к взломанным учётным записям.

Также Жора пояснил, что властями Киева подготовлено несколько резервных площадок для восстановления данных. В случае захвата столицы Украины, вся инфраструктура серверов будет отключена, а информация перенесена на запасные сервера.

«Мы можем переместиться в новые места, мы можем сохранять данные, удалять их и предотвращать захват всех этих данных», — добавил Жора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское посольство в Австралии отвергло предположения властей Украины о причастности Москвы к кибератакам на ряд украинских сайтов.